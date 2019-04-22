Банк ДОМ.РФ в апреле обратился в Арбитражный суд Крыма с заявлениями о банкротстве ООО «УК «Легенда Крыма» и ООО «Легенда Крыма», которые входят в ГК «Легенда Крыма» Михаила Штырлина — производителя тихих и игристых вин. Это следует из картотеки дел, сообщает «Коммерсант» .

Как следует из материалов арбитражных дел, в ноябре 2016 года Банк ДОМ.РФ (тогда «Российский Капитал») стал кредитором группы, открыв для «ЛК Дистрибуция» кредитную линию на 300 млн рублей. Большая часть суммы, 170 млн рублей, должна была пойти на погашение задолженности перед банком «Уралсиб», остальное — на текущую деятельность. Поручителем по кредиту выступила УК «Легенда Крыма», передав в залог одноименный товарный знак. В ноябре 2018 года «ЛК Дистрибуция» просрочила очередной платеж в 15 млн рублей. Общий долг перед Банком ДОМ.РФ на тот момент достиг около 180 млн рублей, следует из материалов суда. По информации из Kartoteka.ru, весь объем обязательств четырех компаний группы на конец 2017 года составлял 1,8 млрд рублей.

В Банке ДОМ.РФ рассказали изданию, что ранее неоднократно принимали меры по досудебному урегулированию задолженности «Легенды Крыма» и проводили реструктуризацию долга. Но компания перестала выполнять обязательства, поэтому банк был вынужден обратиться в суд.

По мнению экспертов, процедура банкротства может занять не меньше двух лет. По закону о банкротстве имущество сельхозпредприятий выставляется на торги единым лотом, а преимущество выкупа получают владельцы прилегающих участков. По оценкам собеседника «Коммерсанта» в отрасли, 500 гектаров виноградников в Крыму могут стоить около 100 млн рублей, но цена зависит от состояния и расположения.