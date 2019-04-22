Американское издание Business Insider составило рейтинг 20 лучших смартфонов в мире. Первое место в списке заняло устройство OnePlus 6T от одноименной компании.

Смартфон поступил в продажу осенью 2018 года. Издание поясняет, что у него отсутствуют многие современные технологические особенности других гаджетов: водонепроницаемость, сверхширокоугольный объектив или беспроводная зарядка. Но у устройства прекрасный внешний вид, и оно выполняет все базовые функции смартфона (съемка, запуск приложений и быстрая зарядка) «слишком хорошо». Кроме того, устройство стоит 550 долларов — дешевле других смартфонов последнего поколения.

На втором месте расположился Galaxy S10e от Samsung (750 долларов, вышел в марте 2019 года). Business Insider отмечает, что это лучший гаджет по соотношению цена/качество среди последних смартфонов Apple и Android c «великолепным дисплеем» и «превосходной камерой».

Третьим стал iPhone XR от Apple (вышел осенью 2018 года, 750 долларов), который журнал называет самым выгодном по цене в линейке последних трех выпущенных смартфонов Apple, так как его характеристики в целом аналогичные. Также в десятку, начиная с четвертого места в порядке убывания, попали: Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL (оба стали шестыми), Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max (оба восьмые), Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.

В марте свой список лучших смартфонов 2019 года представило Роскачество. На первое, второе и третье место ведомство поставило Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e соответственно. Кроме того, в феврале эксперты Statista опубликовали рейтинг смартфонов, обладающих самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Первая тройка: Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T и Xiaomi Mi Max 3.