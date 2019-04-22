Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за март 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по медиаиндексу за март:

- Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», на вопрос о главных проблемах РФ ответил, что в первую очередь стране не хватает «эффективной системы государственного управления».

- Наблюдательный совет Сбербанка утвердил переизбрание Германа Грефа на пост президента кредитной организации на новый срок.

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Сбербанка Герман Греф и генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмис открыли выставку METRO EXPO 2019.

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин — на втором месте:

- Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ожидает снижения ставок по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года. По словам главы ВТБ, на сегодняшний день объем ипотечного портфеля банка достигает 1,4 трлн рублей.

- Андрей Костин вошел в состав российской делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в ходе государственного визита в Киргизию. Андрей Костин также прокомментировал предстоящий запуск крупнейшего российско-киргизского инвестиционного проекта по добыче золота.

- Глава ВТБ по итогам встречи в рамках Недели российского бизнеса сообщил журналистам, что бизнесмены на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали защиту своих прав, в том числе защиту от судебного преследования.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров:

- Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России. Олег Тиньков занял в данном рейтинге пятое место, его состояние было оценено в 2,2 млрд долларов.

- Структура Олега Тинькова Altoville Holdings Limited продала 4,5% акций TCS Group за 150 млн долларов. В рамках процедуры ускоренного сбора заявок компания разместила на Лондонской бирже 8,33 млн акций TCS Group по цене 18 долларов за бумагу.