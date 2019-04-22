Правоохранители задержали бывшего главу Россельхозбанка по Ростовской области Игоря Пятигорца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

«ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Игорь Пятигорец задержан в порядке статьи 91 УПК», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что мера пресечения ему пока не избрана.

По данным источника в правоохранительных органах области, в регионе уже два года расследуется дело по невозвратным кредитам в банке. «В рамках этого дела Пятигорец проходил как свидетель, в настоящее время дело возбуждено в отношении него самого», — отметил собеседник.

Пятигорец являлся депутатом законодательного собрания Ростовской области I—V созывов.