Локо-Банк по итогам 2018 года получил прибыль до налогообложения в размере 2,3 млрд рублей и чистую прибыль в размере около 1,9 млрд в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Такие данные консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторами KPMG, приводятся в релизе банка.

Согласно данным финансового документа, годом ранее эти показатели cоставляли 2,8 млрд и 2,3 млрд рублей соответственно.

Чистый процентный доход банка вырос на 11,5% по сравнению с 2017 годом до 5,5 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за 2018 год составил 3,5 млрд (плюс 68,9% в годовом выражении).

Чистая процентная маржа за 2018 год — 6,8%.

Операционный доход увеличился на 6,8% по сравнению с предыдущим годом до 8,5 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода выросла с 26% за 2017 год до 41,1%.

Розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам 2018 года составил 45,9 млрд рублей, увеличившись на 39,9%. «Рост кредитного портфеля является следствием увеличения входящего потока заявок на кредиты по результатам запуска масштабной рекламной кампании при неизменном уровне одобрения заявок и риск-аппетита», — отмечают в банке.

Совокупный кредитный портфель за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки за 2018 год вырос на 13,3% до 54,1 млрд рублей.

Объем средств на счетах клиентов увеличился за 2018 год на 8% до 65,6 млрд рублей.

Величина собственных средств банка достигла 17,4 млрд рублей (плюс 8,3% за год). Показатель операционной эффективности (CTI) по результатам 2018 года составил 58,6% (плюс 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года). Коэффициент достаточности капитала по стандартам Базельского комитета по банковскому надзору составил 22,7% на конец 2018 года (плюс 2 п. п. по сравнению с концом 2017 года).

На 31 декабря 2018 года филиальная сеть Локо-Банка насчитывала 48 офисов в 21 регионе России.



«В течение 2018 года Локо-Банк продолжал фокусироваться на задачах диверсификации бизнеса и планово увеличивал долю комиссионных доходов в структуре выручки, что отражает последовательную реализацию стратегии банка на формирование устойчивого клиентского бизнеса и максимизацию доходов, не связанных напрямую с кредитным риском. Банк уделил пристальное внимание переходу на новый стандарт финансовой отчетности МСФО 9, что позволило более точно учитывать кредитные риски и обеспечить большую прозрачность и прогнозируемость бизнеса для клиентов банка, инвесторов и акционеров», — комментирует финансовый директор Локо-Банка Алексей Парфененок.

