В 2018 году сотрудники ЦБ провели 120 скоординированных проверок финансовых групп и банков. Об этом на встрече руководителей российских банков с руководством Банка России сообщила замруководителя главной инспекции ЦБ Надежда Костюк.

«В 2018 году мы провели 120 таких проверок, их объекты были участниками 46 групп. Проверялись кредитные и некредитные финансовые организации. Это было 15 групп (кредитных организаций. — Прим. ред.), некредитные финансовые организации — 18 групп и некредитные организации — 13 групп. В ходе данных проверок выявлялись факты вывода активов, обналичивания денежных средств, перераспределения активов внутри в группы в целях уклонения от исполнения требований кредиторов, использование части средств финансовой помощи для фондирования деятельности инвестора, схемные операции по передаче на баланс санируемого банка активов низкого качества», — сказал представитель ЦБ.

Костюк подчеркнула, что регулятор в дальнейшем будет расширять скоординированные проверки финансовых групп. «Это новый тренд в Банке России», — добавила она.