Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.

В 2012 году размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К настоящему моменту размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

Закон с 1 мая 2019 года отменяет эту норму для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий в 1941—1945 годах.

«Закон направлен на реализацию указа президента РФ «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц», — говорится в пояснительной записке.