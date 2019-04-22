Закон вступит в силу в ноябре этого года

Совет Федерации одобрил закон об устойчивом Рунете, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Закон вступит в силу в ноябре этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Документ поступает на подпись президенту РФ.

Ввиду этого глава Роскомсвязи Александр Жаров заявил, что никакого ухудшения качества интернет-услуг, в том числе интернет-трафика, допущено после принятия закона об устойчивом Рунете не будет, передает РИА Новости.

«Никаких нарушений в сфере оказания услуг гражданам в этой сфере после принятия закона не будет», — сказал он на заседании Совета Федерации, который в понедельник обсуждает закон об устойчивом Рунете.