Совет Федерации в понедельник на пленарном заседании одобрил закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО, уравнивающий статус бумажного и электронного полисов и вводящий возможность электронного оформления европротокола.

Закон уравнивает в правах страховые полисы обязательного страхования, оформленные по выбору страхователя на бумажном носителе или в виде электронного документа, каждому будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.

Закон вводит единый подход к заключению договора ОСАГО на бумажном носителе и в виде электронного документа, после чего станет необязательным предъявление на дорогах бумажной распечатки полиса. Проверить наличие договора ОСАГО можно будет любыми способами, в том числе с мобильного устройства, через обращение к информационной базе данных.

Страховой полис может быть представлен для проверки сотрудниками полиции на бумажном носителе, а в случае заключения электронного договора — в виде электронного документа или его распечатки.

Документ также предусматривает исключение двойного учета полисов в системах и отчетности страховщиков и присвоение уникальных порядковых номеров полисам каждого страховщика.