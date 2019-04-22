Разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков увеличилась

Банк России опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 января 2019 года. Статистика свидетельствует об улучшении ситуации по сравнению с началом 2018-го: за год объем резервов увеличился, а потребность в них для покрытия рисков уменьшилась.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, выросла с 81,7 млрд долларов на 1 января 2018 года до 85,8 млрд на аналогичную дату 2019-го, но величина резервов, достаточная для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), снизилась со 136,5 млрд до 109,4 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, уменьшилось на 23,1 млрд долларов — с 218,3 млрд до 195,2 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, снизилась со 189,8 млрд долларов до 176,8 млрд, или на 13 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на 1 января 2019 года 200,1 млрд долларов против уточненных 214,9 млрд на начало 2018-го, то есть уменьшился за год на 14,8 млрд.

В свою очередь, фактическая величина международных резервов РФ за год выросла на 35,8 млрд долларов: с 432,7 млрд на 1 января 2018-го до 468,5 млрд на 1 января 2019-го.



Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам 2018 года увеличилась, составив 268,4 млрд против уточненных 217,8 млрд долларов на начало отчетного периода.

