Чистый прямой эффект от расходов на реализацию национальных проектов для роста экономики России эквивалентен всего 0,2% ВВП в год в 2019—2021 годах. Об этом говорится в обзоре экономистов Альфа-Банка Наталии Орловой и Наталии Лавровой «Национальные проекты. Эффект на экономический рост», сообщает РБК.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев называл нацпроекты «чертежом будущей России», а стоимость их общего финансирования — «беспрецедентной». Общий бюджет 13 национальных проектов (включая план развития инфраструктуры) амбициозен, согласны экономисты. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года. При этом структура нацпроектов предполагает, что основной вклад в динамику роста ВВП придется на первые два года реализации.

В 2019 году экономика дополнительно получит порядка 3,4 трлн рублей, или 3,2% ВВП, в связи с реализацией нацпроектов, следует из оценок экономистов. В 2020 году ожидаемый прирост расходов по сравнению с 2019 годом будет существенно ниже: сумма расходов возрастет на 0,9 трлн рублей, или на 0,8% ВВП.

В оставшийся период, то есть с 2021 по 2024 год, правительство будет поддерживать годовое финансирование в среднем на уровне 4,5 трлн рублей, при этом не оказывая дополнительной поддержки росту.

Однако размер расходов бюджета не является аналогом стимула, который получит российская экономика, отмечают экономисты. Поддержка экономике от нацпроектов будет сочетанием чистого увеличения прямых расходов и их мультипликативного эффекта на экономический рост.

Прямой эффект учитывает масштаб чистого стимула, который может быть ограничен в том случае, если новые расходы будут профинансированы за счет повышения налоговой нагрузки или сокращения прочих расходов. «Несмотря на то что план национальных проектов предполагает годовые валовые расходы на уровне 4,2% ВВП, в 2019—2021 годах чистый прямой эффект на рост будет эквивалентен всего 0,2% ВВП в год», — указывают эксперты.



Помимо прямого влияния на рост экономики, факт расходования значительных средств на решение проблемы «структурных узких мест» может создать мультипликативный эффект, продолжают экономисты. В 2018 году ЦБ оценивал мультипликативный эффект госрасходов в среднем примерно на уровне 0,5 (то есть увеличение госрасходов на 1% ВВП коррелирует с приростом экономики на 0,5%). Эксперты Альфа-Банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019—2021 годах.

Экономисты привели три причины, почему нацпроекты не окажут серьезного влияния на рост экономики в 2019 году. Во-первых, 60% расходов на нацпроекты в 2019 году будут ориентированы на развитие инфраструктуры, поэтому их эффект относительно роста экономики будет реализован с запозданием.

Во-вторых, реализация нацпроектов задерживается. По состоянию на 1 марта по всем нацпроектам исполнение составило лишь 5,8% от запланированных показателей, сообщала Счетная палата в конце марта. Первый вице-премьер Антон Силуанов критиковал регионы за низкое кассовое исполнение расходов на реализацию нацпроектов.

Кроме того, экономический рост в краткосрочной перспективе страдает от бюджетной консолидации, уверены эксперты. Расходы в реальном выражении снизились на 3,5% в 2017 году и на 1,1% в 2018-м на федеральном уровне.

Эксперты Альфа-Банка полагают, что основным позитивным результатом нацпроектов может стать ускорение динамики потенциального роста ВВП с текущих 0,7—1,3% до 1,6% к 2024 году. Впрочем, даже если России удастся достичь такого ускорения потенциального роста, эта цифра составит всего лишь половину от таргетируемого Минэкономразвития фактического роста ВВП в 3% к 2024 году, подчеркивают экономисты.