Клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка получили возможность авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) при оформлении любого кредитного продукта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Таким образом, пользователь экономит время, так как необходимость заполнения всех полей анкеты сводится к минимуму. Кроме того, с помощью интеграции с госуслугами и с согласия клиента банк может получить подтверждение финансового состояния и трудовой занятости клиента», — говорится в сообщении финучреждения.

Данная разработка повышает уровень удобства и скорости обслуживания клиентов на этапе подачи заявки с сайта банка, а также снижает риски мошенничества и улучшает точность в принимаемых решениях банком, добавил директор по розничному бизнесу Александр Парамонов.