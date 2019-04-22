Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске страховой компании «Росгосстрах» о взыскании более 150 млрд рублей с «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ранее называлось ООО «СК «РГС-Жизнь») за неправомерное использование товарных знаков, сообщили РАПСИ в суде.



Заявитель обжаловал в апелляционном суде решение первой инстанции от 21 января.

«Истцом не предоставлены допустимые доказательства, подтверждающие заявленные требования, которые могли бы быть приняты в качестве безусловного и достаточного подтверждения наличия возникновения у ответчика неосновательного обогащения за счет средств истца», — отметил столичный арбитраж.

Ранее генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай сообщил ТАСС, что компания не хочет, чтобы принадлежащий ей товарный знак использовали другие компании. «Вопрос не только в деньгах — мы вообще не хотим, чтобы кто-то чужой использовал наш бренд. Это нехорошо для рынка и путает клиентов», — отметил он.

«У нас есть жалобы от клиентов, связанные с тем, что ситуация со схожими наименованиями РГС (сокращенное наименование компании «Росгосстрах») и СК «РГС-Жизнь» вводит их в заблуждение о тождественности компаний, следовательно, уровня надежности и качества услуг», — сказал Фрай. Ущерб от договора об использовании товарного знака «РГС-Жизнью» может быть очень значительным, заметил гендиректор «Росгосстраха».

Компания «Росгосстрах» в ноябре 2018 года подала в суд иски к Роспатенту, признавшему недействительной предоставление правовой охраны ее товарных знаков «РГС» и «РГС-Жизнь». Она оспорила в суде решения патентного ведомства от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям ООО «СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

По мнению «Росгосстраха», у лица, подавшего возражения (СК «РГС-Жизнь»), на дату заседания коллегии Роспатента отсутствует заинтересованность в оспаривании товарных знаков «РГС» и «РГС-Жизнь». Это связано с тем, что 3 сентября 2018 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» переименовано в ООО «Капитал Лайф Страхование жизни». Теперь, как считает правообладатель, отсутствует объект смешения ввиду того, что оспариваемые товарные знаки не являются тождественными или сходными с фирменным наименованием ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», а значит, и отсутствует столкновение интересов.

Сокращенное фирменное наименование не способно индивидуализировать юридическое лицо, отметил «Росгосстрах». Под фирменным наименованием следует понимать полное наименование юрлица, под которым оно ведет производственную и иную деятельность.

Довод о том, что оспариваемые товарные знаки не обладают различительной способностью в отношении услуг 36-го класса МКТУ, является необоснованным, поскольку входящий в их состав элемент «РГС» приобрел различительную способность задолго до даты приоритета оспариваемых знаков, заметил страховщик.