Президент США Дональд Трамп заявил, что предприниматель Херман Кейн попросил не выдвигать его кандидатуру в состав Совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей роль Центробанка страны. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter .



«Мой друг Херман Кейн, поистине прекрасный человек, попросил меня не выдвигать его на пост в Совет управляющих Федеральной резервной системы, — написал американский лидер. — Я буду уважать его пожелание. Херман — великий американец, который искренне любит свою страну».

В конце января агентство Bloomberg сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру 73-летнего предпринимателя Хермана Кейна, возглавлявшего некогда сеть пиццерий Godfather's Pizza, на одно из двух вакантных мест в Совете управляющих ФРС. Херман Кейн в 1992—1996 годах занимал должности вице-председателя, а потом председателя входящего в состав ФРС Федерального резервного банка в Канзас-Сити.

Ранее Кейн высказывался в пользу возвращения к золотому стандарту, от которого США отказались в 1971 году.