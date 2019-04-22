В Алтайском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход группы от преступной деятельности превысил 25 млн рублей, говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой)», — отмечается в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек. В период с 2014 по 2016 год обвиняемый в составе группы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также переводу денежных средств по поручению юрлиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием.

За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств.

«Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил более 25 миллионов рублей», — уточняет ведомство.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствие по остальным участникам преступной группы продолжается.