Стратегия страховой группы «Согласие» на 2019—2021 годы предусматривает рост сборов до 60 млрд рублей в 2021 году. Из них премия страховой компании «Согласие» составит 47 млрд рублей, страховой компании «Согласие-Вита» — 13 млрд рублей, говорится в сообщении страховщика.



Комбинированный коэффициент убыточности страховой компании «Согласие» установлен на уровне 95%, страховой компании «Согласие-Вита» — 97%.

«Мы нацелены на сокращение сборов по низкомаржинальным видам страхования и дальнейшее развитие прибыльных линий бизнеса, а также увеличение продаж через агентский и прямой каналы и рост числа агентов компании, — комментирует генеральный директор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова. — Мы планируем увеличить число агентов с 4,2 тысячи до 13 тысяч в 2021 году, а сборы через агентский канал — до 20 миллиардов рублей. Наши задачи — дальнейшее укрепление позиций в сегментах розничного и корпоративного страхования, развитие новых каналов продаж и онлайн-продаж. Также страховая компания «Согласие» заинтересована в приобретении страховых активов в регионах и привлечении сильных команд действующих компаний для увеличения доли на региональном рынке».

В 2018 году рентабельность капитала по чистой прибыли страховой компании «Согласие» составила 55%. Чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом и достигла 3,2 млрд рублей. За 2018 год страховая компания «Согласие» получила премию в размере 29,9 млрд рублей, а выплатила 16,6 млрд рублей.