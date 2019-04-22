Ассоциация европейского бизнеса и другие внешнеторговые палаты в России выразили обеспокоенность по поводу содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля и трех других фигурантов дела о мошенничестве. Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает РБК.



С заявлением также выступили Американская торговая палата в России, Российско-Германская внешнеторговая палата, Финско-Российская торговая палата, Франко-Российская торгово-промышленная палата и Национальный комитет советников по внешней торговле Франции.

«Мы считаем неуместным, что уголовно-процессуальные меры, такие как длительное содержание под стражей в СИЗО «Матросская Тишина», относятся к тому, что, по сути, является коммерческим спором», — говорится в сообщении.



Внешнеторговые палаты выразили надежду, что в будущем в юридическом процессе произойдут изменения, которые не позволят случиться подобному. Они также отметили, что это оказывает серьезное влияние на деловой климат.

Палаты выразили поддержку Дельпалю и другим фигурантам, а также их семьям и родным. Палаты поддержали перевод под домашний арест основателя фонда Майкла Калви.

В середине апреля суд перевел Калви из СИЗО под домашний арест, а также экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева, который выразил готовность сотрудничать со следствием. Однако других фигурантов дела оставили в изоляторе. В Baring Vostok заявляли, что считают незаконным и необоснованным продление их содержание под стражей и ожидают их перевода под домашний арест.



Калви, Кордичева, а также сотрудников Baring Vostok Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, партнера фонда Дельпаля и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.