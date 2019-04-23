Юридических или технических сложностей с подключением к СПФС у «дочек» иностранных банков не возникнет

Счетная палата предложила обязать все российские кредитные организации участвовать в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты, сообщает РБК . В случае законодательной реализации это требование затронет российские «дочки» зарубежных банков.

По данным ЦБ на 1 апреля, у СПФС 401 пользователь, в том числе банки, небанковские кредитные организации, а также компании. Среди не присоединившихся к СПФС три системно значимых для российской банковской системы «дочки» иностранных банков: ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк и Росбанк, а также Ситибанк, ИНГ Банк, ОТП Банк, Дойче Банк и др. Среди крупных российских банков к СПФС не подключились Тинькофф Банк и «Восточный».

При этом стать участниками СПФС могут и иностранные компании и банки.

В отличие от СПФС подключение к Системе быстрых платежей Госдума и так делает обязательным для всех российских банков, соответствующий законопроект принят в первом чтении. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Если все российские банки обяжут участвовать в российском аналоге системы SWIFT, то они могут просто подключиться, но не выполнять передачу сообщений, комментирует предложение Счетной палаты глава Национального платежного совета Алма Обаева. Юридических или технических сложностей с подключением к СПФС у «дочек» иностранных банков не возникнет. Но система Банка России подходит только для внутрироссийских финансовых сообщений, «дочке» загранбанка придется одновременно поддерживать две системы обмена сообщениями. В целом же у банков сейчас нет острой необходимости подключаться к СПФС, потому что SWIFT добросовестно выполняет все свои обязательства перед российским банковским сектором, заключает Обаева.

В Дойче Банке поддерживают действия, предпринимаемые ЦБ по расширению сервисов финансовой инфраструктуры, сообщил представитель организации. «В настоящее время Дойче Банк подготовил план мероприятий по подключению банка к СПФС», — уточнил он. РБК отправил запросы в Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Ситибанк и ОТП Банк.