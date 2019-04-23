Промсвязьбанк сделал программу кредитования «Все просто!» доступной для всех компаний малого и среднего бизнеса (МСБ).

Для получения кредита онлайн необходимо подать заявку в личном кабинете «Эвотор» или «Торговля.Онлайн».

Кредит «Все просто!» предоставляется на любые бизнес-цели, срок — от трех месяцев до года, сумма финансирования — от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ставка фиксированная — 16,5% годовых. Без залога, поручительства и комиссий.

«Для получения кредита необязательно являться клиентом банка, но требуется активное использование онлайн-кассы компании «Эвотор» или «Торговля.Онлайн» более шести месяцев», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.