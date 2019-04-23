Кассир операционного офиса одного из банков в Калининграде подозревается в присвоении более 1,2 млн рублей, говорится в сообщении Следственного отдела по Московскому району города Калининграда.

Так, по данным следствия, с января 2018 по февраль 2019 года подозреваемая присваивала из кассы банка ежемесячно примерно по 100 тыс. рублей. Чтобы скрыть следы преступления, она вносила недостоверные сведения в учетные документы о движении средств.

С заявлением о совершенном преступлении в следственные органы регионального управления СКР обратились представители банка. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества в крупном размере. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.