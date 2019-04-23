Сбербанк и Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-компании, рассказали два источника РБК, знакомых с договоренностями. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд рублей.



Сбербанк, согласно достигнутым договоренностям, получит около 46% в онлайн-бизнесе Rambler Group, за периметром сделки окажется входящая в группу объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». В рамках сделки, которая пройдет по схеме cash in (инвестор вложит деньги в развитие компании), Сбербанк готов инвестировать в интернет-бизнес Rambler Group 9—11 млрд рублей, новый совладелец рассматривает возможность изменить структуру управления интернет-холдингом, но не планирует персональных кадровых перестановок, сказал собеседник издания, по словам которого представители банка получат места в совете директоров интернет-компании. По словам другого источника, сумма инвестиций составляет около 11 млрд рублей.

СМИ: Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Александра Мамута Структуры Сбербанка получат неконтрольный пакет в онлайн-бизнесе холдинга Александра Мамута, рефинансируют долг и обеспечат инвестиции для развития онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее представители Rambler Group указывали, что ведут переговоры со Сбербанком о реструктуризации своих долгов. По состоянию на апрель этого года ключевые активы интернет-холдинга были заложены по кредитам банку «Траст». Долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей», заявлял в феврале предправления «Траста» Александр Соколов.

Сбербанк рефинансирует долги компаний Мамута, но покупка доли в интернет-холдинге и реструктуризация задолженности — две параллельные сделки, говорит собеседник РБК. «Сбербанк войдет в капитал, часть этих средств будет направлена на погашение долга перед «Трастом», — утверждает еще один источник РБК, близкий к сделке.