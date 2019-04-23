Министерство финансов РФ проведет 24 апреля аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах ведомства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.