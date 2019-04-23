Банк «Восточный» предлагает клиентам доступ к персональному обслуживанию, которое ранее предоставлялось в пакете VIP-привилегий. Сервис «Персональная линия» доступен клиентам банка за 150 рублей в месяц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках «Персональной линии» клиентам банка «Восточный» будет предоставлен круглосуточный сервис по приоритетному обслуживанию сотрудниками контактного центра банка. Обслуживание включает комплексный подход — это выделенная линия поддержки, помощь по всем имеющимся у клиента банковским услугам, а также возможность оформить любой продукт дистанционно», — говорится в сообщении банка.

Услугу персонального обслуживания можно получить при обращении в банк «Восточный» за получением банковского продукта (открытие текущего банковского счета, выдача кредита) либо при наличии уже используемых продуктов. В течение первого месяца клиенты будут пользоваться сервисом бесплатно. Абонентская плата взимается начиная со второго месяца: на следующий день после списания платежа по кредитам или минимального обязательного платежа по кредитной карте или через месяц в дату подключения услуги — по дебетовым продуктам.

Комиссия за услугу не списывается в случаях, если клиент получил кредитную карту, но не воспользовался ею, либо если клиент полностью восстановил кредитный лимит, но не закрыл его. Также комиссия не списывается при отсутствии или недостаточности на счете клиента денежных средств. В этих случаях услуга переходит в состояние «Приостановлена» до момента, когда клиент воспользуется кредитным лимитом или на счет поступят денежные средства.



С тарифами сервиса «Персональная линия» можно ознакомиться на сайте банка.



Отключить услугу можно по заявлению в отделениях банка или по обращению в кол-центр банка «Восточный».