Страховые компании не смогут требовать с клиентов справку из МВД при отсутствии у события явных признаков противоправных действий. Это правило вступит в силу 7 мая 2019 года в рамках обязательных для страховщиков базовых стандартов. Сейчас некоторые страховщики требуют такие справки по договорам каско, когда вред машине причинен неустановленными лицами или получен случайно. Об этом сообщил директор департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Знаменский.

«Довольно распространенный случай: автовладелец оставил машину у себя во дворе, а утром нашел ее поврежденной. Часто случается, что страховщик каско требует в этом случае справку из МВД о том, что вред причинен неустановленными лицами. А МВД, в свою очередь, отказывается давать такую справку. В результате автовладелец придумывает обстоятельства ДТП и фактически нарушает закон. Однако справка из МВД в данной ситуации на самом деле не является необходимой для страховой компании. Мы учли это разночтение в базовых стандартах. Полагаю, что это позволит снять около 7% жалоб по каско», — сказал Знаменский.

Вступление в силу всех новых стандартов позволит, по его мнению, снять 33% претензий клиентов по каско, 30—34% — по страхованию имущества физлиц, около 37% жалоб — по страхованию путешественников (ВЗР). Эти цифры рассчитаны исходя из количества жалоб в 2018 году.