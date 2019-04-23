Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала пересмотренный ряд динамики денежных доходов населения в 2013—2018 годах после масштабного обновления методики их расчета. По новой методологии реальные располагаемые доходы за шесть последних лет снизились не на 10,9%, а только на 8,3%.



«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015—2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.



В результате пересмотра методологии уровень совокупных денежных доходов населения в 2016 году оказался на 330 млрд рублей больше, чем при старой методике; в 2017-м — на 710 млрд рублей больше, в 2018-м — на 707 млрд рублей больше. Таким образом, в 2016—2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей (на 1,05%) выше, чем при прежнем расчете.

В марте Росстат представил новую методику оценки денежных доходов и расходов населения, которая заменила собой методику, действовавшую с косметическими изменениями с 1996 года. В частности, вместо только официальных зарплат в расчет была взята вся оплата труда в экономике, включая неформальный сектор. А вот, например, доходы от продажи иностранной валюты вообще были исключены как пережиток постсоветской системы. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41% до 55%, по данным за 2017 год) и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26% до 11,5%.

Одновременно Росстат перешел на ежеквартальную публикацию данных о денежных доходах вместо ежемесячной.

Кроме того, в оценку доходов населения были добавлены статьи «Доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «Авторские вознаграждения», «Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».