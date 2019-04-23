Банк «Возрождение» не будет сохранен как отдельное юридическое лицо в рамках группы ВТБ. Об этом сообщил журналистам первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Олюнин.



«На данный момент идет обсуждение различных вариантов интеграции банка «Возрождение». Есть принципиальное понимание, что он точно останется в группе и не будет сохранен как отдельное юридическое лицо, а сама интеграция завершится в 2020 году. Но пока говорить об остальных деталях этого процесса преждевременно», — сказал Олюнин.

В октябре 2018 года ВТБ стал владельцем 85% акций «Возрождения», закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева. Сделка является денежной, ее условия и цена не раскрываются. Позднее ВТБ увеличил долю до 96,3%.

Также сообщалось, что окончательную интеграцию банков планируется завершить в 2020 году. Ключевые продукты и сервисы «Возрождения» предполагалось сохранить. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что ВТБ не рассматривает возможность продажи банка «Возрождение», он останется в группе.