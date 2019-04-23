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• Число банкротов в России выросло за I квартал более чем на 9 тыс. человек, а в общей сложности с момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц более 100 тыс. человек в стране официально признаны банкротами и списали все свои долги. На конец марта в едином федеральном реестре сведений о банкротстве зарегистрировано 104 722 банкрота среди граждан без статуса индивидуального предпринимателя. Больше всего банкротов-физлиц по-прежнему в Москве и Московской области, а коэффициент банкротств (количество дел о банкротстве на 100 тыс. человек населения) наиболее высок в Вологодской области.

• Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник обновил минимум текущего года. Минимальное зафиксированное к 19:00 мск значение — 71,4 рубля. На фоне укрепления российской валюты индекс Мосбиржи в очередной раз достиг исторического максимума, поднявшись до 2 599,58 пункта, а по итогам торгов составил 2 587,48 пункта.

• Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — «Сбер». В банке не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак, но отметили, что «использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании». В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово «банк».

• СМП Банк и Мособлбанк Аркадия и Бориса Ротенбергов закрывают отчетность по МСФО для публикации. Она будет раскрываться только ЦБ и рейтинговым агентствам, следует из опубликованного в конце прошлой недели сообщения СМП Банка. Такое право по решению правительства получили банки, если они сами или их акционеры находятся под санкциями. Эксперты полагают, что банк пытается скрыть объем операций со связанными сторонами, в первую очередь с государством. В целом в результате засекречивания информации прозрачными перестали быть более 4,5% активов банковского сектора России.