Запуск в промышленную эксплуатацию децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на «Мастерчейне» (российская блокчейн-сеть, предназначенную для передачи цифровых ценностей и информации о них между участниками) намечен на июль текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации «ФинТех» (АФТ) по итогам заседания наблюдательного совета.

«В июле текущего года стартует промышленная эксплуатация децентрализованной депозитарной системы на «Мастерчейне». Технология распределенных реестров позволила существенно изменить и оптимизировать бизнес-процесс по учету электронных закладных», — приводятся в сообщении слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

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«Мастерчейн» разрабатывается совместно крупнейшими банками в рамках АФТ под эгидой ЦБ с 2016 года. В 2018 году в ДДС на «Мастерчейне» прошли пилотные сделки по учету электронных закладных. Пионерами стали Сбербанк, Газпромбанк, «Регион Финансовые услуги» (ГК «Регион»), Райффайзенбанк, Абсолют Банк и «Ак Барс». Участники «пилотов» отметили существенную оптимизацию бизнес-процессов, в том числе ускорение проведения операций, говорится в релизе АФТ.