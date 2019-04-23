Руководитель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим предложил проанализировать сверхурочную нагрузку работников российских предприятий в рамках нацпроекта «Демография».



«Нам нужно понять, как выглядит нагрузка сверх рабочего времени... С нашей точки зрения — Фонда соцстраха и Минтруда — было бы правильно провести (такой анализ) работодателям и профсоюзам. Давайте это сделаем как часть нацпроекта», — сказал Кигим во вторник на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи на круглом столе, посвященном решению национальных задач в рамках нацпроекта «Демография».

«Если в Трудовом кодексе написано, что рабочий день с 9 до 6 часов, то все, что касается после шести, должно оплачиваться по-другому», — сказал глава ФСС.



По словам Кигима, также в перспективе можно было бы пересмотреть перечень опасных производственных факторов и работ, поскольку некоторые могли устареть. «Наверное, наступил момент, и в данном случае мы с Минздравом на 100% готовы объединять усилия, когда нужно было бы силой работодателей, профсоюзов и госорганов в течение пяти лет пройтись по разным отраслям и посмотреть, от чего мы избавились и что мы получили взамен. Может быть, в каких-то ресторанах мы убрали печи из повышенных рисков», — привел пример глава ФСС.



Отвечая на вопрос, не стоит ли из перечня убрать уже привычную для всех работу за компьютером, Кигим заявил, что к проблеме относится серьезно. «Я не согласен с этим», — отметил Кигим. По его словам, сегодня мы до сих пор не понимаем до конца, как компьютер влияет на головной мозг и сетчатку глаза.

В свою очередь, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов отметил, что вопрос, стоит ли относить работу за компьютером к опасным условиям труда, не решен. «Естественно, мы не хотим стоять на месте. Сейчас работа над изменением в приказ ведется, в том числе и с экспертным сообществом», — заключил руководитель департамента.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019—2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

