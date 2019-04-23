Арбитражный суд Москвы привлек «Ингосстрах» в качестве третьего лица по иску Промсвязьбанка о взыскании убытков с экс-руководителей банка на 282 млрд рублей, передает ТАСС из зала суда.



«По привлечению третьего лица суд удовлетворил данное ходатайство», — сказал судья Иван Худобко.

О привлечении «Ингосстраха» в качестве третьего лица к делу ходатайствовал представитель одного из ответчиков — бывшего основного владельца банка Дмитрия Ананьева.

«Промсвязьбанк заключил договор страхования ответственности всех менеджеров и ответственных сотрудников банка, которая может наступить при предъявлении исков... В договоре указана обязанность страхователя и любого застрахованного лица в целях получения страхового возмещения заявить суду требования привлечения ее (страховой компании) в качестве третьего лица, чтобы оно могла доказать основания, которые бы освободили ее от выплаты страхового возмещения», — сказал представитель Ананьева.



Страховая сумма по полису страхования ответственности директоров и должностных лиц бывших руководителей Промсвязьбанка, оформленному в «Ингосстрахе», составляла 100 млн долларов, сообщил представитель Ананьева в суде. Комментария «Ингосстраха» относительно страховой суммы пока нет.

Полис D&O защищает директоров и должностных лиц компаний от претензий, которые могут возникнуть к ним у третьих лиц в результате ошибок директоров в ходе управленческой деятельности.

Ходатайства представителя Ананьева и других ответчиков о прекращении производства по делу суд оставил открытыми. Суд перенес предварительное заседание на 31 мая на 14:00 мск.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджменту компании на 282 млрд рублей. Промсвязьбанк пытается взыскать с его экс-владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц ущерб, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых иск предъявлен еще 15 ответчикам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Журпанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим.