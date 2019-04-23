Сбербанк инвестирует в развитие Rambler Group, а также получит 46,5% ее акций — стороны подписали юридически обязывающие документы, говорится в совместном пресс-релизе.

«Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно. Управление компанией будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN и один представитель от Era Capital», — говорится в сообщении.

Согласно решению, digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка. Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in).

Получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group в рамках сделки не предполагается.

СМИ: Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Александра Мамута Структуры Сбербанка получат неконтрольный пакет в онлайн-бизнесе холдинга Александра Мамута, рефинансируют долг и обеспечат инвестиции для развития онлайн-кинотеатра Okko.

«Реализация достигнутых договоренностей предполагает, что денежные средства, инвестируемые Сбербанком, пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ. Также часть средств будет направлена на полное погашение кредитов, имеющихся у активов Rambler Group в периметре сделки», — говорится в сообщении.

Сети офлайн кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащие A&NN и Era Capital, не войдут в параметр сделки, уточняется в релизе.

Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года.