В системе FKWallet с 1 мая повышаются лимиты на вывод денежных средств. Изменения коснулись выводов на WebMoney, QIWI и карты Visa/Mastercard, говорится в сообщении сервиса.



«Если раньше максимальной суммой для единоразового вывода на рублевый кошелек WebMoney было 15 тысяч рублей, то теперь лимит повышен до 75 тысяч рублей. Точно такие же изменения коснулись и QIWI. Что касается карт Visa/Mastercard, то тут лимит изменен с 15 тысяч до 40 тысяч рублей», — отмечается в релизе.

Кошелек FKWallet работает со следующими криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Blackcoin BLK, Ethereum, Litecoin, Monero, Peercoin, Primecoin, Reddcoin, Ripple, Zcash Bytecoin, Dash, Dogecoin, Emercoin и так далее. У пользователей также есть возможность добавить собственную криптовалюту.