Граждан России могут избавить от потерь инвестиционного дохода, сообщает «Коммерсант» .

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная Минфином и ЦБ, предполагает кардинальное изменение системы переходов и взимания вознаграждения НПФ, следует из текста законопроекта об ИПК. Согласно документу, если гражданин решит поменять один НПФ на другой в системе ИПК, его новые взносы сразу будут передаваться в фонд, в который он приходит, а основные средства будут переданы в недельный срок после их фиксации. Период фиксации устанавливается фондом в пенсионных правилах по ИПК, но не может быть более пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом.

От сроков фиксации зависит переменная часть вознаграждения НПФ (success fee). Инвестдоход фонд разносит на счета своих клиентов по ИПК именно за период между фиксингами, отмечается в законопроекте. И только в момент разнесения дохода НПФ имеет право взять причитающийся ему success fee (не более 15% от инвестдохода).

По новым правилам разнести по счетам граждан убыток фонд уже не сможет. Если НПФ получит убыток на дату назначения гражданину выплат по ИПК, он также будет должен восполнить его из капитала. В системе ИПК сохранится введенная для НПФ с прошлого года постоянная часть вознаграждения. Фонд сможет ее получать раз в месяц, но не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

В ЦБ и Минфине не ответили на запрос издания.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, акционеры заинтересованы в более частом получении дохода, а значит, будут настаивать на как можно более частом получении success fee и уменьшении срока фиксинга. Менеджмент фондов будет стремиться к более длинному периоду фиксинга, чтобы иметь более долгий период безубыточности. Клиент же, скорее всего, будет выбирать НПФ с коротким фиксингом.