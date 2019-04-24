Абсолютное большинство жалоб потребителей, поступивших во Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в прошлом году, касается ОСАГО — это почти 12 тыс. обращений, рассказала агентству РИА Новости директор департамента контроля страховой деятельности ВСС Людмила Сенькина.

«Основная доля обращений — это, конечно же, обращения по ОСАГО. Это обязательный вид, достаточно социальный, автомобилистов у нас много, ДТП случаются, страховые выплаты осуществляются. По прошлому году почти 12 тысяч обращений по ОСАГО. Из них порядка восьми тысяч — это жалобы по КБМ, коэффициенту «бонус-малус», — рассказала Сенькина.

Она добавила, что случаи с КБМ стоит, скорее, расценивать как обращения, а не жалобы, поскольку это в основном работа по уточнению, которая проводится с использованием базы данных Российского союза автостраховщиков АИС РСА. Бывают ситуации, когда водитель, например, не сообщил своевременно о смене водительского удостоверения и его КБМ по старому удостоверению «не подвязался» к новому. В таких случаях он обращается за уточнением своей страховой истории. Вдобавок к этому в это число входят и обращения госорганов по страховой истории какого-либо человека.

«Оставшаяся часть обращений — это уже и есть, собственно, жалобы: за несогласие с размером страхового возмещения, нарушение срока рассмотрения обращения, необоснованный отказ в выплате, по ПВУ (прямое возмещение убытков. — Прим. ред.)», — пояснила Сенькина.

По остальным видам страхования в ВСС за минувший год поступило порядка 220 жалоб. Из них около 17% пришлось на страхование жизни, 14% — на страхование от несчастных случаев и болезней, 13% — на страхование выезжающих за рубеж, 12% — на страхование имущества физлиц и 10% — на каско.