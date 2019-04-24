Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 10 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 63,96 рубля (плюс 28 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 18 копеек и составил 71,67 рубля.

Как сообщал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов перед началом торгов, пара евро/доллар с утра снижается и походит к отметке 1,12.

«Ее пробитие может усилить укрепление доллара, однако в нынешних ценах нужно рисковать и вышеуказанную пару спекулятивно покупать. Частично данный негатив нивелирует пик налогового периода. Поэтому мы не ожидаем существенных движений по рублю. Но пока тренд для российской валюты остается восходящим. Первой целью роста в паре с долларом является отметка 63,2», — прокомментировал он.

Вслед за нефтью и рынком акций накануне укрепился и рубль, отметил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Сегодня утренняя корректировка нефтяных цен с локальных максимумов может привести к приостановке укрепления рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1—64,3 рубля, для европейской валюты — 70,8—72,2 рубля», — прогнозировал эксперт.