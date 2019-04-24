В Москве 23 мая 2019 года пройдет крупнейшая международная конференция по маркетингу в финансовой сфере FinAdTech Moscow.

Международная конференция FinAdTech проходит в разных странах Европы и собирает ведущих представителей финансовой сферы: банки, МФО, финтех-компании и крупных веб-мастеров.

В сообщество FinAdTech входят первые лица крупнейших банков и микрофинансовых компаний, мировые лидеры и эксперты по финтеху, веб-мастера сферы финансов, партнерские сети, рекламные агентства и сервис-провайдеры.

На конференциях обсуждают такие вопросы и темы, как мировые тенденции и обзор глобального рынка электронных финансов, тренды, прогнозы и новинки финтеха, новые инструменты продвижения финансовых продуктов, реальные кейсы по привлечению финансового трафика и нетворкинг для лидеров рынка.

Формат FinAdTech предусматривает программу выступлений экспертов и лидеров рынка электронных финансов, кейсов от веб-мастеров сферы финансов, лучшего нетворкинга у стендов компаний-экспонентов, а также afterparty.

Мероприятие пройдет в Four Seasons. Подробнее можно узнать на сайте . Конференция стартует в 10:00. Основная и практическая сессия начинаются в 13:30.