Клиентам «Рокетбанка» с 24 апреля стала доступна веб-версия, функционал которой аналогичен новому мобильному приложению банка — «Рокетбанк ИКС». Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе финансового сервиса.

Для того чтобы запустить веб-версию «Рокетбанка», необходимо сканировать через его мобильное приложение специальный QR-код, высветившийся на экране компьютера. Код выступает в роли идентификатора клиента финансового сервиса. Ранее доступ к «Рокетбанку» можно было получить только через мобильное приложение.

В веб-банке и новом приложении доступны оплата по QR-коду, мультивалютные карты, разделение чека, хранение документов, переводы по номеру телефона внутри «Рокетбанка», темное оформление и поддержка VoiceOver. В скором времени появятся автоплатежи, детализация чека и кредитные продукты.

«Веб-версию мы запустили для удобства клиентов — среди них есть те, кому привычнее иметь доступ к банку с больших экранов. И это не атавизм, ведь, несмотря на востребованность смартфонов, компы, ноутбуки и планшеты не исчезают», — прокомментировал директор по маркетингу и развитию бренда «Рокетбанка» Василий Хозяинов.

«Рокетбанк» — банковский сервис с бесплатным выпуском, доставкой и обслуживанием карты. У «Рокетбанка» нет собственных отделений и банкоматов, поэтому все услуги предоставляются через мобильное приложение и веб-банк, а наличные можно снимать бесплатно в любом банкомате мира согласно действующим тарифам. Число активных клиентов банка превышает 300 тыс. человек.