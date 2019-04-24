Специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 765 тыс. компьютерных атак в прошлом году, что на 89% больше, чем годом ранее, говорится в аналитическом отчете компании «Ростелеком-Solar» о кибератаках на российские компании.

Среднесуточный поток событий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд.



Доля критичных инцидентов выросла до 19%, достигнув, таким образом, самого высокого значения с 2015 года.

Во второй половине 2018 года количество атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, выросло на 20%. На 37% относительно первой половины года увеличилось количество атак, направленных на кражу денежных средств.

По данным Solar JSOC, около 70% сложных целенаправленных атак начинается с фишинга. В среднем каждый седьмой пользователь, не прошедший курсы повышения осведомленности, поддается на социальную инженерию. Так, в юридической службе жертвой фишинга становится в среднем каждый четвертый сотрудник, в бухгалтерии, финансово-экономической службе и логистике — каждый пятый, в секретариате и службе техподдержки — каждый шестой.