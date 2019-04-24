Зафиксированное по итогам прошлого года существенное увеличение цен производителей может свидетельствовать о рисках инфляционного скачка в будущем. Об этом говорится в отчете «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы», опубликованном Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

В обзоре эксперты в числе прочего указывают на сохранение «исключительно благоприятной» макроэкономической ситуации. «Государственный долг — очень низкий при близком к нулю долге, номинированном в иностранной валюте. После шести лет дефицитного финансирования федеральный бюджет сведен с профицитом в 2,7% ВВП, причем ненефтегазовый дефицит продолжал снижаться, что означает ослабление зависимости бюджета от динамики цен на углеводороды. Потребительская инфляция колеблется вокруг целевого уровня 4%. Растут международные резервы Банка России», — отмечается в резюме отчета.

«Пожалуй, единственным тревожным индикатором стал беспрецедентно высокий за минувшее десятилетие индекс цен производителей — 11,7%, что может свидетельствовать о рисках инфляционного скачка в будущем», — делают оговорку экономисты.

Уточним, что, согласно данным представленной в обзоре таблицы, более значительный рост цен производителей наблюдался по итогам 2011 года (12%, декабрь к декабрю предшествующего года). В предыдущие годы инфляция цен производителей была еще выше (например, в 2007-м, начиная с которого представлены данные в таблице, она составила максимальные 25,1%), кроме 2008 года, когда был зафиксирован отрицательный показатель (минус 7%). В 2017 году цены производителей выросли на 8,4% (потребительская инфляция составила тогда рекордно низкие за указанный период 2,5%). В 2015 году, когда была зафиксирована, напротив, максимально высокая за рассматриваемый период потребительская инфляция (12,9%), цены производителей повысились на 10,7%. Напомним, в 2018 году потребительские цены выросли в России на 4,3%.



Отмечая благоприятную макроэкономическую ситуацию, эксперты Института Гайдара констатируют, что «социально-экономическая ситуация в России остается сложной». Так, темп экономического роста существенно отстает от среднемирового, при этом реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться уже пятый год подряд, а численность населения с доходами ниже прожиточного минимума остается на уровне, близком к 20 млн человек.