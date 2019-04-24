Наибольшие проблемы из-за санкций вызывает связанная с ними неопределенность, при этом самое неприятное последствие заключается в рисках технологического отставания. Об этом говорится в отчете «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы», опубликованном Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

«Санкции стали значимым фактором при обсуждении текущих и перспективных проблем социально-экономической динамики и экономической политики, — констатируют эксперты. — В 2018 году в общественном сознании, похоже, окончательно утвердилось представление о том, что санкции введены всерьез и надолго и задача не сводится к тому, чтобы просто перетерпеть их в течение обозримого периода».

Авторы доклада отмечают, что «санкции, как правило, не дают немедленного результата» и «в некоторых случаях они позволяют даже улучшить экономическую ситуацию», способствуя консолидации сил в подпавшей под них стране. При этом «новейший опыт применения санкций показывает, что наибольшие проблемы вызывает связанная с ними неопределенность».

«Характер ожидаемых санкций и сроки их возможного введения, будучи растянуты во времени, дестабилизируют социально-экономические процессы и не позволяют быстро адаптироваться к возможным вызовам. Это провоцирует колебания на финансовых рынках, усиление волатильности рубля, отказ зарубежных инвесторов от сотрудничества с российскими компаниями, отток капитала», — поясняют экономисты.

«Еще одно, самое неприятное, последствие санкций — риски технологического отставания, — пишут они. — В современном мире эта проблема становится особенно острой, поскольку технологический прогресс имеет глобальный характер и устойчивое социально-экономическое развитие требует участия в глобальных цепочках создания стоимости. Наиболее наглядно это демонстрирует динамика прямых иностранных инвестиций, приток которых в 2018 году сократился до исчезающего значения в 1,9 млрд долларов по сравнению с 27,1 млрд долларов в 2017 году (ниже было только в 1994 году — 0,6 млрд долларов)».



По мнению экспертов Института Гайдара, в подобной ситуации необходимо нейтрализовать риски, связанные с санкциями, и одновременно бороться за их отмену. Так, в рамках политики «стабилизации санкционного режима» целесообразны «формирование собственной повестки, причем активной, а не реактивной» (можно, например, отказываться от контрсанкций в пользу собственной позитивной повестки); выработка среднесрочной политики с учетом действия санкций; экономическая либерализация, то есть создание максимально благоприятных условий для национального бизнеса и для бизнеса вообще — снижение административного вмешательства и контрольно-надзорного давления (впрочем, для этого необходима не только политическая воля, но и сложные институциональные решения, полагают экономисты); углубление международной интеграции национального бизнеса, поскольку чем больше страна и конкретная фирма интегрированы в мировой рынок, тем сложнее вводить против нее санкции.