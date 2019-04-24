Держатели корпоративной карты ВУЗ-Банка с 22 апреля по 31 мая могут получить кешбэк до 10% за покупку товаров и услуг, связанных с подготовкой автомобилей к новому сезону, говорится в сообщении кредитной организации.

Так, максимальный кешбэк 10% начисляется при оплате автомойки, а также при покупке новых шин в специализированных магазинах. Кешбэк 1% начисляется за покупки в автомагазинах, при оплате кузовного ремонта и покраски автомобиля.

Принцип начисления кешбэка такой же, как и для частных клиентов: оплачивая покупки универсальной картой для бизнеса, клиент получает часть суммы обратно на корпоративный счет.