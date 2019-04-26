Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года», — отмечается в пресс-релизе.

ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов.

Это третье заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля и 22 марта, Центробанк также оставил ставку неизменной. В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня.

ЦБ допустил снижение ключевой ставки уже во II квартале

Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.