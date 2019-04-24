Каждый десятый россиянин не знает, что в соответствии с трудовым законодательством РФ зарплата должна выплачиваться дважды в месяц. Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер».



В опросе приняли участие 5 тыс. клиентов компании, проживающих во всех 85 регионах страны. Специалисты сервиса поинтересовались, известно ли гражданам о том, что согласно ТК РФ работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем один раз в 15 дней. Как выяснили аналитики, с требованиями законодательства по срокам выплат были ознакомлены 89,6% опрошенных. Еще 10,4% граждан узнали об этом во время данного опроса сервиса.

«Следует отметить, что подавляющее большинство тех, кто не был знаком с нормами Трудового кодекса, — молодежь в возрасте до 25 лет и граждане старше 60, — отметили аналитики сервиса. — Подобный факт очередной раз свидетельствует о том, что данные группы населения уже традиционно являются наиболее уязвимыми в плане защиты собственных прав — как гражданских, так и финансовых. Недостаточность знаний в финансовой и правовой сферах может являться одним из значимых факторов социальной напряженности».

В ходе опроса также выяснилось, что по факту дважды в месяц зарплату получают 70,3% респондентов и один раз в месяц — 20,5% граждан. Еще у 4,9% россиян зарплата приходит с переменной частотой. А у 4,4% опрошенных доходы не связаны с выплатами работодателя: они живут на пособия, пенсии либо являются владельцами бизнеса и определяют частоту своего дохода самостоятельно.