Сверхзадачей для России должно быть изменение структуры экономики для обеспечения развития на перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

«Сверхзадача другая — изменить структуру экономики... Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот где сверхзадача», — сказал Путин.

Он также заявил о необходимости повышения производительности труда. «Отсюда вытекают и подзадачи, которые мы должны решить, имея в виду вот эти две сверхзадачи. И я вас прошу в регионах об этом тоже думать, помогать инвесторам реализовывать проекты, не создавать дополнительных преград, разбюрокрачивать систему принятия решений, брать на контроль, продвигать бизнес-инициативы», — добавил президент РФ.

Путин отметил, что хотя перед Россией стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, по паритету покупательной способности, но это не сверхзадача.

«Сейчас (Россия) занимает шестое место, на первом месте — Китай, на втором месте — США, потом — Индия, Япония и ФРГ. Разница между нами и Федеративной Республикой Германия небольшая — был момент, когда мы уже вышли на пятое место», — добавил Путин.

Он также заявил, что ответом на внешние ограничения для России должно стать разбюрокрачивание системы. «Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только один — разбюрокрачивание системы и создание условий, привлекательных для развития бизнеса. Если мы это сможем сделать, то плевать хотели на все ограничения. И сейчас-то уже не добиваются своих целей те, кто эти ограничения вводит, а если мы сделаем привлекательной нашу экономическую и правовую систему, тогда вообще все задачи решим достаточно быстро и эффективно», — заявил глава РФ.