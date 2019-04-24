Президент РФ Владимир Путин считает возможным скорректировать порядок выделения средств на национальные проекты с учетом срока их реализации либо на три года. С таким предложением на встрече главы государства с законодателями выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С учетом того, что в целом нам понятно, откуда мы будем брать, из каких источников те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать в том направлении, которое вы предложили, расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно», — согласился Путин.

«Надо подумать. Я попрошу Антона Германовича (Силуанова) с коллегами, вместе с Минэкономразвития, с Минфином прикинуть. В принципе, это, конечно же, придало бы большую стабильность работе по нацпроектам», — добавил он.

Напомним, общий бюджет 13 национальных проектов (включая план развития инфраструктуры) оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года.

