Организационный комитет Международного финансового конгресса , который пройдет 3—5 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, опубликовал на его официальном сайте программу мероприятия . Ключевая тема — «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости».

На торжественном открытии конгресса выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

3 июля в здании Северо-Западного ГУ ЦБ состоится конференция Банка России по экономическим исследованиям «Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика».

В первый день МФК-2019, 4 июля, состоится пленарное заседание по макроэкономике: «Как ЦБ достигать свои цели в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?». Модератор сессии — глава Bloomberg Economics Стефани Фландерс; спикеры — председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор департамента Банка международных расчетов Клаудио Борио, профессор Лондонской школы экономики Ричард Портес, директор программы Школы международных отношений Колумбийского университета Патрисиа Моссер, заместитель председателя Центрального банка Бразилии Тиаго Коуто Берриел.

Программа конгресса включает спектр сессий по направлениям: банки, денежно-кредитная политика, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка, микрофинансирование, страхование.

В первый день конгресса пройдут 26 сессий. Среди заявленных тем — новые подходы к финансированию строительства жилья, особенности политики ЦБ стран с развивающимися рынками в эпоху повышенной глобальной неопределенности, инфраструктурные проекты для финансового рынка, цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе, подходы к регулированию финансовых групп и другие.

Второй день конгресса откроется пленарным заседанием, посвященным развитию институтов саморегулирования и поведенческого надзора на финансовом рынке. Модератором заседания выступит первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Также 5 июля в рамках МФК-2019 пройдут более 20 сессий, на которых участники обсудят развитие негосударственного пенсионного обеспечения, макропруденциальную политику, вопросы комплаенса и применения «антиотмывочного» законодательства и ряд других тем.