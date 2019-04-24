Сбербанк готов развивать партнерство с «Яндексом», в том числе объединяться для реализации совместных проектов. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава Сбербанка Герман Греф.



«Когда есть что интегрировать, можно интегрировать, когда нечего интегрировать — ситуация сложнее», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности интеграции проектов Сбербанка с конкурирующими в IT-отрасли компаниями Rambler и «Яндекс».

«У нас есть элементы совместного бизнеса с «Яндексом». Мы являемся партнерами, прекрасно партнерствуем, поэтому в каких-то частях мы будем развивать конкурирующие сервисы, в каких-то частях будем объединяться. Мы открыты к партнерству. Если любые наши партнеры будут готовы объединиться, мы с удовольствием рассмотрим, как объединять наши усилия, создавать более мощные ресурсы», — отметил Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк получит 46,5% акций Rambler Group.

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции. На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. «Яндекс» и Сбербанк владеют равными неконтрольными долями в компании. Отмечается, что Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей. В конце октября 2018 года Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру».