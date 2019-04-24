Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности возврата прежнего возраста выхода на пенсию для людей, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Пенсионные вопросы, по словам президента, — очень чувствительная и болезненная тема.

«Что касается пенсионных вопросов, то это очень чувствительная и болезненная тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, как и делали в советское время», — сказал он в ходе общения с членами Совета законодателей.



«Хотя говорили, что надо. Но никто так в советское время ничего и не сделал. Потом сказали: надо в девяностых. Потом сказали нам, в начале 2000-х. И никто ничего не делал, все оставили нам. А так, конечно, лучше бы ничего не повышать, наоборот, понижать», — продолжил глава государства.

«Можно ли в разных регионах страны ввести разные правила выхода на пенсию? Ну это надо как следует посчитать», — заявил Путин.

В то же время он задался вопросом, как это сделать. «Это мы с вами так можем запутаться, да, сколько человек прожил здесь, сколько — там, сколько — в Хабаровске, сколько — во Владивостоке, а сколько — в Орле, сколько — в Петербурге», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что простых людей надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. Но ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать, заключил глава государства.