Кейс-конференция о практике применения чат-ботов, робоэдвайзинга и роботизации в финансовом секторе Fin.Bot 2019 состоится 31 мая в Москве.



Задача мероприятия — собрать лучшую экспертизу и кейсы применения искусственного интеллекта в решении задач бизнеса финансовой организации: снижении расходов, увеличении продаж, роста эффективности процессов, улучшении клиентского сервиса и маркетинга.

Место проведения: Holiday Inn Moscow, ул. Лесная, д. 15.

Основные темы конференции: