Кейс-конференция о практике применения чат-ботов, робоэдвайзинга и роботизации в финансовом секторе Fin.Bot 2019 состоится 31 мая в Москве.
Задача мероприятия — собрать лучшую экспертизу и кейсы применения искусственного интеллекта в решении задач бизнеса финансовой организации: снижении расходов, увеличении продаж, роста эффективности процессов, улучшении клиентского сервиса и маркетинга.
Место проведения: Holiday Inn Moscow, ул. Лесная, д. 15.
Основные темы конференции:
- Ключевые технологии цифровой трансформации.
- Тренды в роботизированном обслуживании.
- Типовые роботизированные сервисы в голосовых и текстовых каналах.
- Применение чат-бота: плюсы и минусы, ограничения и челленджи.
- Виртуальные помощники в решении B2B- и B2C-задач.
- Потенциал разговорного интеллекта.
- Голосовые интерфейсы.
- Интеллектуальные кол-центры.