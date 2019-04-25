Кейс-конференция о практике применения чат-ботов, робоэдвайзинга и роботизации в финансовом секторе Fin.Bot 2019 состоится 31 мая в Москве.

Задача мероприятия — собрать лучшую экспертизу и кейсы применения искусственного интеллекта в решении задач бизнеса финансовой организации: снижении расходов, увеличении продаж, роста эффективности процессов, улучшении клиентского сервиса и маркетинга.

Место проведения: Holiday Inn Moscow, ул. Лесная, д. 15.

Основные темы конференции:

  • Ключевые технологии цифровой трансформации.
  • Тренды в роботизированном обслуживании.
  • Типовые роботизированные сервисы в голосовых и текстовых каналах.
  • Применение чат-бота: плюсы и минусы, ограничения и челленджи.
  • Виртуальные помощники в решении B2B- и B2C-задач.
  • Потенциал разговорного интеллекта.
  • Голосовые интерфейсы.
  • Интеллектуальные кол-центры.