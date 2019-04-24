Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с проблемами перехода на льготную ипотеку при использовании материнского капитала.

«Что касается льгот при ипотечном кредитовании, при использовании маткапитала, вы абсолютно правы. Безусловно, должны быть внесены изменения в нормативную базу», — сказал он в ходе общения с членами Совета законодателей.

«Там нет ничего, что реально ухудшало бы положение заемщика, потому что шестипроцентная ипотека гарантирована государством, она обеспечена государством. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем. Это чисто технический, мне кажется, вопрос, обязательно проработаем», — добавил глава государства.

До этого проблему обозначил председатель Госсобрания Республики Башкортостан Константин Толкачев. «Так же получается с материнским капиталом. Семья не может перейти на льготную ипотеку с его участием, потому что банки требуют решения органов опеки по передаче в залог долей несовершеннолетних детей. Получается, что дорогую ипотеку, в которую вложен материнский капитал, семья уже выплачивает, а в переходе на льготную ей отказывают», — сообщил Толкачев.

По его словам, большая часть отказов банками совершенно не обоснована. При этом есть данные, что не удовлетворяется почти 60% заявлений. «Поскольку льготная ипотека заявлена как государственная мера поддержки семей, то и защита от необоснованных отказов банков должна носить государственный характер», — считает Толкачев.